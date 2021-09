Green pass, ministro Giorgetti: "Al vaglio l'obbligo a tutti i lavoratori"

E' la vaglio l'ipotesi di estendere il Green Pass a tutti i lavoratori. A dirlo è il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro con gli imprenditori umbri ad Assisi. "L'esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Credo, quindi, che si andrà verso un'estensione senza discriminare nessuno" ha aggiunto. "Soltanto un contagiato, al netto delle conseguenze sanitarie rischia di far chiudere tutta l'azienda. Dobbiamo dare un sistema di certezze - ha concluso - sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro".

Vaccini, Giorgetti: l'obbligo è veramente l'ultima istanza

Per un'eventuale obbligatorietà del vaccino anti-Covid "vedremo proprio alla fine, perché - spiega Giorgetti - questa è veramente l'ultima istanza, da valutare molto bene per la sua delicatezza". "Prima di tutto c'è da monitorare giorno per giorno, utilizzare strumenti di prevenzione e il Green Pass con prudenza e accuratezza, e poi vedremo", ha aggiunto il ministro allo Sviluppo economico.