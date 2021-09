Green Pass: il Governo Draghi pone la questione di fiducia, è polemica

Il Governo pone la questione di fiducia sul dl Green Pass. Lo ha annunciato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà

La decisione dell'esecutivo non è affatto piaciuta a Michele Sodano, deputato del Gruppo Misto, il quale commenta: “Anche sul Decreto Green Pass 2, il Parlamento non è chiamato ad esprimersi. Sono qui per manifestare, e mettere agli atti, la mia totale contrarietà a questo abuso di potere che per la maggioranza Draghi è ormai consuetudine".

Green Pass, sospeso preside di Ferrara che lo ha accostato ad Auschwitz

Di Green Pass si discute anche a Ferrara, dove è stato avviato un procedimento disciplinare – con contestuale sospensione dal servizio – a carico del preside dell'Istituto Perlasca, Stefano Gargioni, che aveva postato sui social un fotomontaggio del cancello d'ingresso del campo di sterminio di Auschwitz in cui si legge: “Il Green Pass rende liberi”.

Il post è stato ripreso sabato dal deputato del Pd Emanuele Fiano, che ha annunciato interrogazione urgente al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, diventando poi virale su Facebook.

"Ci sono battaglie che vale sempre la pena fare. Sia benedetto il ricordo di coloro che furono gasati in quel campo", commenta Fiano.