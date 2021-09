Green Pass obbligatorio, Lega vota contro. Letta: "Va esteso, chiarisca"

"Chiedo un chiarimento politico su questo punto perché la Lega oggi di fatto si mette contro e fuori dalla maggioranza", ha detto il segretario del Pd Enrico Letta. "La nostra linea è quella della massima sicurezza, è quella del Green pass da estendere dovunque. Noi siamo per l'estensione".

Green pass: Letta, e se emendamenti Lega fossero passati?

"Pensate cosa sarebbe successo se quegli emendamenti fossero passati... Non sono passati perche' c'eravamo noi. Ma se, con defezioni e altro, gli emendamenti fossero passati? Il sistema Italia regge alle manifestazioni e in Parlamento una forza di maggioranza affossa il Green pass...". Lo ha ribadito il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato sul palco della Festa Nazionale dell'Unita' a Bologna, tornando sulla questione degli emendamenti presentati dalla Lega in commissione alla Camera.

COVID: LETTA, 'LEGA LEGITTIMA NO VAX, GRAVISSIMO'

"Di fatto così la Lega strizza l'occhio ai no vax, è molto grave. La Lega votando in Parlamento gli emendamenti contro il green pass, di fatto legittima le manifestazioni no vax. E' gravissimo". Così Enrico Letta a Radio Immagina a margine della festa dell'Unità a Bologna.

GREEN PASS: SALVINI "SE STATO LO IMPONE, DEVE GARANTIRE TAMPONI GRATIS"

"Se lo Stato impone il Green Pass per lavorare, viaggiare, studiare, fare sport, volontariato e cultura, deve anche garantire tamponi, rapidi e gratuiti, per tutti. Sono certificati, funzionano, costano poco e possono essere usati da tutti, come in altri Paesi stranieri. Ci sono milioni di italiani che non possono spendere altre centinaia di euro ogni settimana, in un momento gia' economicamente difficile. Vediamo se PD e 5Stelle voteranno a favore di questa proposta della Lega in Commissione. Non si tratta di essere no vax o no Green Pass - ho sia l'uno che l'altro - si tratta di aiutare milioni di italiani in difficolta'. Non tutti trovano 24.000 euro in contanti nella cuccia del cane...". Lo dice il leader della Lega Matteo SALVINI.

COVID: MAGGIORANZA SPACCATA SU GREEN PASS, SPUNTA IPOTESI FIDUCIA SU DECRETO

Sul tavolo del governo, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, ha trovato posto la possibilità di porre la questione di fiducia sul decreto GREEN PASS. L'opzione sarebbe emersa a seguito della spaccatura creatasi nella maggioranza in commissione Affari sociali, dopo la contrarietà espressa dalla Lega all'obbligo di GREEN PASS.

GREEN PASS: SERRACCHIANI "NO LEGA ALLA CAMERA ATTO CONTRO IL GOVERNO"

"Il voto della Lega in Commissione contro il GREEN PASS e' un atto di inaudita gravita' contro il governo. Non e' ammissibile che una forza della maggioranza e del governo voti a favore in Consiglio dei ministri e, successivamente, in Parlamento agisca per cancellare quelle stesse misure. Ci vuole responsabilita' e senso delle istituzioni. Inoltre e' inconcepibile, proprio in queste ore, mandare segnali di ambiguita' sulle misure di contrasto al Covid. Se Salvini intende fiaccare il governo sappia che il Pd non lo consentira'". Cosi' Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.