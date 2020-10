Gregoretti, il pm con Salvini: "Archiviare". Saranno sentiti Conte e Di Maio

E' stata rinviata al prossimo 20 novembre, al carcere di Bicocca di Catania, l'udienza preliminare a carico dell'ex ministro Salvini. Lo ha deciso il gup Nunzio Sarpietro alla fine della Camera di Consiglio. E' stata accolta la lista di testimoni presentata dalla difesa di Matteo Salvini. Saranno dunque sentiti Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Luciana Lamorgese.

Il pm Andrea Bonomo aveva chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l'archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato nei confronti di Matteo Salvini.

CASO GREGORETTI: LE PEN, 'VERGOGNOSO PORTARE SALVINI IN TRIBUNALE, TUTTO IL MIO SOSTEGNO'

"Tutto il mio sostegno e quello del Rassemblement National al nostro amico e alleato Matteo Salvini". E' quanto scrive in un tweet Marine Le Pen. "E' una totale vergogna portare in tribunale un leader politico per aver impedito l'invasione di migranti!", aggiunge, con l'hashtag '#iostoconSalvini'.

"Abbiamo già la sentenza: Salvini merda'. È la scritta spray su uno striscione sistemato sopra un furgone a Catania giunto ora in piazza Trento, a poca distanza dal palazzo di giustizia dove è in corso l'udienza preliminare per il caso Gregoretti.