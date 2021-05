Salvini: “Con Francesca non mi sposo. Berlusconi? Non sta benissimo"

"Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà. Mi hanno fatto piacere i messaggi di tanti uomini e donne di chiesa. Da quelli che erano al governo con me 'zero'. Ieri invece cordiali messaggi con Raggi per i messaggi di minacce, la ringrazio. Invece silenzio da Pd e 5s". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Un giorno Da pecora" su Rai Radio 1. Durante lo stesso programma, sollecitato a parlare della sua relazione con Francesca Verdini, ha aggiunto: "Non ho progetti di matrimoni in vista: stiamo bene cosiì come stiamo".