Grillo con la mascherina a dicembre e cene con ambasciatore cinese.Già sapeva?

Anche nelle società occidentali ormai, la mascherina è diventata un dispositivo di protezione indispensabile. Chi se lo sarebbe mai immaginato fino a poco tempo fa? Raramente si vedeva circolare qualcuno con questo oggetto tanto ambito ora. Uno dei pochi che la indossava – prima dell’epidemia – era Beppe Grillo. Alcuni cronisti, in occasione di un incontro con gli eletti del Movimento 5 Stelle al Tempio di Adriano a Roma, lo scorso dicembre, domandavano proprio al leader pentastellato perché la indossasse.

La rete ha riproposto questo video, era il periodo dell’ascesa del Movimento delle Sardine e della conseguente contrapposizione alla candidatura di Lucia Borgonzoni per la presidenza della Regione Emilia-Romagna. “Sono un movimento igienico-sanitario. Vogliono fare un po’ di pulizia. Non è sbagliato. Non vogliono rifare la società, vogliono igienizzarla. Sono dei tennisti in un mondo di rugbisti” rispondeva il leader genovese sulle Sardine.

Solo qualche settimana prima, però, a novembre, Grillo era stato a cena dall'ambasciatore cinese a Roma. Come scrive Il Tempo, tempistica che lascia perplessi se pensiamo che, mentre l’ex comico incontrava il rappresentante di Pechino in Italia, il virus in Cina era già scoppiato, come scritto dal South China Morning Post che ha analizzato i dati messi a disposizione dalle autorità sanitarie cinesi. Il primo caso di contagio accertato da Covid-19, infatti, può essere fatto risalire allo scorso 17 novembre. Che cosa sapeva Grillo?



E' anche vero che il leader pentastellato ha sempre giocato su queste ambiguità da bravo comico, anche con maschere, mascherine o giubbotti copri-capo. Come quando indossava – nel lontano 2013 – a Marina di Bibbona (Livorno) il piumino hi-tech con maschera incorporata, un capo regalato dal creativo Italo Fontana e di cui Affaritaliani.it ha scritto tempo fa .

Il “guru” del Movimento 5 Stelle negli anni ha acceso la luce sulle tematiche ambientali ed ecologiche e si è mostrato sensibile alla questione della qualità dell’aria.





A fine febbraio 2020 Grillo tirava invece in ballo la mascherina anche nell’ambito di una metafora che rappresentava un giornalismo ‘bisognoso’ di filtro accompagnandola con il motto “Filtriamo l’informazione”: una didascalia, breve ma efficace, di un suo post Instagram. Il fondatore del M5s si era scattato un selfie mentre indossava un cervello di plastica a mo’ di mascherina appunto. Il messaggio che voleva trasmettere era: davanti alle notizie che arrivano sul coronavirus, va fatto funzionare il cervello, perché molte potrebbero non essere reali.