Grillo: 'Reddito universale per tutti'. Il Pd: 'Non adesso, ne parleremo...'

"Adesso mi occuperei dell'emergenza. In questo momento la questione principale è evitare che la gente rimanga senza viveri. Del resto ne parleremo più avanti, quando sarà terminata questa grave crisi sanitaria". Con queste parole il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la proposta del garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo che ha affermato 'è arrivato il momento del reddito di base universale per tutti'.

Quanto al dibattito sui tempi della riapertura almeno parziale del Paese, Orlando afferma: "Dovranno dirlo i medici e gli scienziati, non spetta ai politici". Il vicesegretario del Pd poi aggiunge: "Adesso è ancora il momento di stare a casa se non si vuole rischiare di vanificare quanto fatto finora, visti anche i primi segnali positivi che si cominciato a vedere. Non è il momento di indebolire il distanziamento sociale", conclude.

Coronavirus, Beppe Grillo: "E' arrivato il momento del reddito di base universale per tutti" - Il garante del Movimento cinque stelle Beppe Grillo, in un post pubblicato sul suo blog, sostiene che "e' arrivato il momento di mettere l'uomo al centro e non piu' il mercato del lavoro. Una societa' evoluta e' quella che permette agli individui di svilupparsi in modo libero, creativo, generando al tempo stesso il proprio sviluppo. Per fare cio' - insiste Grillo - si deve garantire a tutti i cittadini lo stesso livello di partenza: un reddito di base universale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai piu' poveri ai piu' ricchi". Il fondatore del M5s ricorda che "l'Organizzazione internazionale del lavoro stima che la disoccupazione globale potrebbe colpire 25 milioni di persone (la crisi del 2008 ha comportato un aumento di 22 milioni di disoccupati). Si prevede - continua - una caduta libera delle entrate, un aumento esponenziale della disoccupazione e una riduzione del numero di ore lavorative. Milioni di persone cadranno sotto la soglia della poverta'. Milioni di italiani non avranno nei prossimi mesi un'entrata garantita". Secodno Grillo, "la teoria economica dovrebbe sviluppare metodi per soddisfare i bisogni umani fondamentali di ognuno di noi. Quando questi bisogni vengono minacciati allora e' il momento di ridefinire tutta la nostra esistenza con un reset totale. Gestire questa crisi non richiede solo affrontare l'emergenza sanitaria, ma anche proteggere economicamente tutta la popolazione. Un reddito di base universale, incondizionato, e' la sola panacea al collasso del sistema, all'instabilita' che sta uccidendo psicologicamente ed economicamente milioni di famiglie". Il comico genovese, infine, concludendo il suo post scrive: "E' giunto il momento di stravolgere il nostro status quo, se non ora, quando?".