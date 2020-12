Gruber-Boschi: scontro e polemica sulle foto senza mascherina. VIDEO

GRUBER-BOSCHI: E' SCONTRO SULLA DOMANDA DELLA GIORNALISTA PER LA MASCHERINA ABBASSATA IN PUBBLICO

A Otto e mezzo è scontro fra la conduttrice Lilli Gruber e l'ex ministra Maria Elena Boschi. La giornalista le chiede un commento sulle critiche per le foto con il suo fidanzato senza mascherina, la Boschi risponde: "Abbiamo abbassato la mascherina un minuto per farci un selfie. Penso sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme". Il caso è esploso sui social appena dopo che la Boschi ha lasciato la trasmissione e ha twittato: “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del Recovery Fund. Mi spiace per gli ascoltatori”.

GRUBER-BOSCHI: ALL'EX MINISTRA NON E' PIACIUTA LA DOMANDA SULLA MASCHERINA ABBASSATA

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori 🤷‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020





GRUBER-BOSCHI, IL CASO SCOPPIA SUI SOCIAL: GLI UTENTI SI SCHIERANO CON L'EX MINISTRA

Gli utenti su twitter hanno espresso - in maggioranza - la propria disapprovazione per la domanda all'ex ministra Boschi. "No la vita privata no, non dovrebbe veramente mai usarsi e fa tristezza che sia una donna a farlo verso un’altra donna..", scrive una utente. Ma il caso ha coinvolto anche personaggi noti come la cronista Selvaggia Lucarelli e l'ex parlamentare Guido Crosetto. "La sconfitta al referendum è il secondo momento peggiore della vita della Boschi dopo questa sua serata con la Gruber", cinguetta la giornalista del Fatto Quotidiano. "Vi sembrerà impossibile e non ci crederete ma la Gruber, anni fa, prima del passaggio in Parlamento Europeo, faceva la giornalista", ha affermato l'uomo vicino alla Meloni.