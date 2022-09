Gruber - De Benedetti vs Meloni: la Tv “de lotta” non favorisce la leader FdI?

Lilli Gruber contro la leader di Fratelli d’Italia al suo Otto e Mezzo

In video, lunedì sera, su “la 7”, i veleni e le paure diffuse da Lilli Gruber contro la terribile “nuova” Giorgia Meloni, in assenza, ca va sans dire, della interessata!

Ma paura de chè, collega? Peccato che ci fossero, in studio, giornalisti un po’ “mosci”. E che nessuno abbia detto alla conduttrice, rossa di capelli e di idee, e all’ing. Carlo de Benedetti, scatenato contro la leader di Fratelli d’Italia, ma anche contro il segretario del Pd, Enrico Letta : “Ma, signori, avete letto le liste dei meloniani?

Dove stanno i fascisti? Ci sono molti, eterni dc !”: da Rotondi al figlio dell’ex ministro Antoniozzi.

La competitor del nipote di Gianni Letta ha deplorato “l’astio contro di me, che ho avvertito durante 8 e mezzo”, e ha aggiunto : “Benissimo ! Vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro”….

All’attempato imprenditore , tessera numero 1 del PD-a cui Gruber ha permesso di fare un comizio contro tutti, non solo anti-Meloni, ma persino anti-Mattarella-si dovrebbe far rilevare che egli è ancora affetto dal “complesso dei migliori”. Ma le sue opinioni contano, oggi, molto meno di un tempo, quando era l’editore di quotidiani e settimanali. Il 25 settembre il voto di don Carlo conterà come quello della casalinga di Voghera e dell’odiato Berlusconi che, secondo il suo vecchio nemico, non “farà mai il paggetto di Giorgia”…