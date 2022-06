Profezia Nostradamus: "Fame, fuoco, sangue, peste e doppia dose di disastri"

Profezia Nostradamus per i prossimi mesi e per il 2023



Profezia Nostradamus terrorizza il mondo. Dalla rilettura delle teorie e delle previsioni di Nostradamus, celebre astrologo e veggente francese vissuto nel 500, pare che emerga che avesse predetto una guerra catastrofica in tutto il mondo proprio nel 2023, ovvero il prossimo anno.

E non si tratterà proprio di una guerra-lampo: saranno sette mesi di ostilità, caratterizzati da "fame, fuoco, sangue, peste e una doppia dose di tutti i disastri".

Dopo quasi tre anni di pandemia globale – da cui siamo tutt’altro che usciti, visti gli ultimi dati – ecco arrivare, per questo 2022, una serie di altre catastrofi terribili. Tra queste piacevoli new entry ci sarebbero una massiccia caduta di asteroidi, una pesantissima inflazione e – udite udite – anche le macchine ci si rivolteranno contro (non guarderemo mai più il tostapane con gli stessi occhi benevoli).

Il peggio deve ancora venire. Il 2023 si aprirà malissimo: scoppierà una guerra, che durerà ben sette mesi, con "gente morta di malvagità".

Queste parole sono contenute all’interno del manuale di Nostradamus, Profezie, volume del 1555 che contiene le 947 quartine che riguardano il futuro – sempre che ancora ne abbia uno – del nostro pianeta.

Nel libro si parla anche di "fuoco celeste sull’edificio reale": ai tempi di Nostradamus non esistevano certo i missili, ma chi ha riletto le sue profezie ha pensato a ordigni nucleari che scoppiano in cielo. In particolari due città francesi, Rouen ed Evreux, "non cadranno in mano al re", ma non è ben chiaro chi sia questo re.