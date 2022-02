Ucraina, il comunista Rizzo: "Guerra? Situazione creata dagli USA"

Guerra in Ucraina, il comunista Rizzo: "Nessun italiano deve morire per Kiev"

"Dopo la “guerra” della pandemia ora la vera guerra? L’Italia ne stia fuori, non coinvolgiamo il nostro popolo, già stremato economicamente, da avventure da cui non si torna indietro", dichiara ad Affaritaliani.it il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo, commentando l'attacco della Russia all'Ucraina.



"Il Governo Draghi non violi l’Articolo 11 della Costituzione. Gli americani vogliono allargare la NATO! Vogliono usare gli europei sui campi di battaglia! Russia? Questa è la situazione che gli USA hanno creato contro i popoli dell'Europa, per subordinarli ulteriormente ai propri diktat. Nessun italiano deve morire per Kiev e nessun interesse del nostro Paese deve essere sacrificato agli interessi altrui. No alla guerra", conclude Rizzo.

