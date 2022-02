Guerra Ucraina, il gas schizza del 41% a 125 euro

Guerra Ucraina, quarta seduta consecutiva di rialzo per il metano



Effetto guerra in Ucraina sul prezzo del gas. S'impenna il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, benchmark del metano per l'Europa continentale. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, i future sono saliti fino a un massimo del 41%, a 125 euro al megawattora, in quello che si preannuncia il quarto giorno consecutivo di rialzi.



LEGGI ANCHE:



Putin dichiara guerra in piena notte: non interferite o conseguenze terribili



Guerra Ucraina, invasione iniziata: bombe su Kiev. Attacco totale di Putin



Ucraina, Zelensky introduce la legge marziale. "Putin vuole la grande guerra"



Il presidente ucraino: "potrebbe essere grande guerra in Europa"