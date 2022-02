Ucraina, Zelensky introduce la legge marziale. "Putin vuole la grande guerra"

Ucraina, Boris Johnson: "Putin ha scelto lo spargimento di sangue"

La guerra in Ucraina è ufficialmente iniziata. La Russia ha invaso all'alba con attacchi simultanei in diverse città simbolo, compresa la capitale Kiev. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha introdotto la legge marziale e ha invitato la popolazione alla "calma" di fronte agli attacchi russi nell'Est del Paese. "È necessaria la calma da parte vostra", è il suo appello alla popolazione, "se possibile, restate a casa. Stiamo lavorando. L'intero settore della sicurezza e della difesa dell'Ucraina sta funzionando. Niente panico, siamo pronti a tutto e sconfiggeremo tutti. Putin vuole la grande guerra in Europa", ha detto Zelensky in un videomessaggio. Il presidente britannico Boris Johnson: "La Russia ha scelto lo spargimento di sangue". Usa: "Le conseguenze saranno drammatiche".

Crolla il rublo dopo l'attacco russo in Ucraina. La divisa russa cede oltre il 6,5% a quota 84,0750 contro il dollaro e a quota 95,2425 contro l'euro. Sono otto, sette in Ucraina e una in Russia, le prime città coinvolte dalla guerra tra i due Paesi. Questo è quanto emerge dalla Cnn, che sta raccogliendo informazioni dai vari inviati dislocati. Kiev: nella capitale ucraina sono state sentite le prime esplosioni, durante la diretta live, al punto che il giornalista, Matthew Chance, ha dovuto interrompere per alcuni minuti il collegamento, per indossare il giubbotto antiproiettile e l’elmetto.

