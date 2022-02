Putin dichiara guerra in piena notte: non interferite o conseguenze terribili

Guerra Ucraina-Russia, Putin: "Siamo tra le prime potenze nucleari al mondo"

Putin ha scelto per la guerra, basta vie diplomatiche e bombe su tutta l'Ucraina, compresa la capitale KIev. Lo Zar non ha intenzione di fermarsi e punta a conquistare l'intera Nazione. Ma ha anche mandato un chiaro messaggio al mondo intero. "Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che un attacco diretto al nostro Paese porterà alla sconfitta e a terribili conseguenze per qualsiasi potenziale aggressore", ha detto in un discorso ai russi. Putin ha osservato che "coloro che rivendicano il dominio del mondo, pubblicamente, impunemente e, sottolineo, senza alcun motivo, dichiarano noi, la Russia, il loro nemico".

"Hanno davvero grandi capacità finanziarie, scientifiche, tecnologiche e militari. Lo sappiamo e valutiamo oggettivamente le minacce che ci vengono costantemente rivolte in ambito economico, così come la nostra capacità di resistere a questo ricatto sfacciato e permanente", ha continuato. "Per quanto riguarda la sfera militare, la Russia moderna, anche dopo il crollo dell'Urss e la perdita di una parte significativa del suo potenziale, è oggi una delle più potenti potenze nucleari del mondo ed è in vantaggio in numerosi degli ultimi tipi di armi", ha assicurato Putin.

