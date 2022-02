Le colpe dei padri ricadono sui figli (quando ci sono)

Renzi e la "Banda Bassotti", ma il leader di Iv sa contro cosa puntare il dito

La missiva, vergata da don Tiziano Renzi, molto polemica (eufemismo) con la presunta “banda Bassotti” vicina all’allora premier?

Una brutta e….Travagliata vicenda, non solo per la violazione, secondo qualcuno, della Costituzione. Ma i giornali non potevano non stampare.

In prima pagina, l’ha pubblicata il “Corriere della Sera”, il cui allora direttore, de Bortoli, annusò, nel cerchio magico del Matteo toscano, “uno stantio odore di massoneria”, molto influente a Firenze.

Negli USA, Clinton, travolto da inchieste dei media e intercettazioni di telefonate scabrose, ha rischiato la Casa Bianca e il divorzio da Hillary per la fellatio di una stagista.

Non manca al senatore di IV la capacità dialettica di argomentare, sui giornali e in tv. Senza presentarsi come vittima della persecuzione dei magistrati fiorentini e di Travaglio, il nemico di D’Alema è in grado di ribattere, con efficacia, a quelle che ritiene invasioni di campo delle toghe. E i pm, invece, legittimi controlli di legalità.

E, certo, di non subire il 6-0, 6-0, rifilatogli, su “La 7”, nel talk di Floris, dal direttore a lui più ostile. Vittoria, netta, propiziata dall’aiutone del conduttore, amico di Bersani, e dalla debolezza, in diritto penale e sulla legge Severino, del contraddittore.

(segue)