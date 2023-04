Il 25 aprile è la nostra giornata della memoria: difendiamola e proteggiamola

"Il più bel regalo che possiamo fare a noi stessi, ai nostri figli e a chi verrà, in questo 25 aprile, è sforzarci di ricordare tutte le storie che abbiamo incontrato nel nostro cammino". Il commento

Oggi festeggiamo il 78° anniversario della Liberazione d’Italia. A ben guardare, questa è la nostra giornata della memoria: il giorno in cui si rende omaggio ai partigiani di ogni fronte che a partire dal 1943 contribuirono a liberare l'Italia dal nazifascismo. La storia è nota. L’azione della Resistenza fu coordinata dai Comitati di Liberazione Nazionali formatisi a Roma, a partire dal 9 settembre 1943. All'inizio composti da poco più di 1500 uomini e donne, poi via via sempre più capillari e numerosi - non bisogna dimenticare che accanto a loro si affiancò la partecipazione diretta della popolazione civile, - i partigiani contribuirono a liberare molte zone ancora prima dell’arrivo degli alleati.