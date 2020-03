Il coronavirus riunisce il Centrodestra: "Proposta comune Lega-FdI-FI"

Coronavirus: Salvini-Tajani-Meloni, domani proposta c.destra - "Ci vediamo domani alle 11, in sala stampa del Senato, perche' stiamo lavorando per un progetto comune del centrodestra da offrire al governo per affrontare l'emergenza sanitaria ed economica, parlare di scuole e di Europa". E' quanto ha annunciato Matteo Salvini, parlando con al fianco Giorgia Meloni e Antonio Tajani al termine della riunione del centrodestra sull'emergenza coronavirus. L'obiettivo, ha spiegato il segretario leghista, e' di "offrire responsabilmente le nostre idee sperando che ci sia la volonta' di ascoltarci".

Coronavirus: Salvini, responsabili ma no dl a pacchetto chiuso - "Responsabili si' ma spettatori no". Cosi' Matteo Salvini descrive l'atteggiamento con cui il centrodestra offre la sua collaborazione al governo per affrontare l'emergenza coronavirus. "I nostri tecnici faranno un lavoro comune su questo: abbiamo le idee chiare ci sono tantissime famiglie, lavoratori, operai. L'emergenza sanitaria innanzitutto, poi l'emergenza economica che sara' conseguente", ha spiegato il segretario leghista, con al fianco Giorgia Meloni e Antonio Tajani, al termine del vertice di coalizione. "Noi siamo ottimisti e contiamo di portare ottime proposte frutto del lavoro della nostra gente che contiamo verranno accolte", ha risposto a chi gli chiedeva se conferma il 'no' minacciato dalla Lega al secondo decreto cui sta lavorando il governo. "E' chiaro che, se ci chiedono responsabilita', noi vogliamo partecipare alle scelte, alle decisioni. Non possono pretendere di portare in Parlamento scelte altrui da accettare a pacchetto chiuso. Pero' il centro destra e' ottimista".

Coronavirus: Tajani, proposte c.destra a governo,ci ascoltera' - "Noi siamo affidabili e concreti e offriamo al governo le nostre proposte ci auguriamo che il governo ci chiami. Siamo pronti a sederci attorno a un tavolo col governo per la tutela della salute degli italiani senza confondere il piano governo e opposizione". Cosi il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani al termine dell'incontro con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Al vertice del centrodestra il "clima e' stato positivo". "Stiamo lavorando - ha spiegato Tajani -: nel pomeriggio ci saranno tavoli tecnici per delineare la proposta. Il percorso politico e' chiaro: proposte concrete insieme per offrirle a tutti per risolvere il problema degli italiani. Siamo convinti che il governo ci ascoltera'".