Il disprezzo per Giambruno: torna il “complesso dei migliori”

Perchè su “La Repubblica” Aspesi disprezza non solo Giambruno, ma anche il mondo a cui apparterrebbe?

Sulla separazione di Giorgia Meloni da Andrea Giambruno, due brevi osservazioni.

1) I commentatori e i lettori ricordano che su “Le Monde” , “Libération” e “Le Figaro” non apparvero editoriali, e neppure pettegolezzi, sulle non poche relazioni sentimentali di Sarkozy e Hollande.

Eppure, durante la campagna presidenziale del 2007, il presidente francese, Nicolas Sarkozy, venne cacciato di casa dalla moglie Cecilia. Per mesi, fu ospite di un amico della coppia, Dominique Desseigne, patron del gruppo alberghiero Barriere, a Villa Montmorency, il quartiere più esclusivo di Parigi. Là si trovava la residenza di quella che sarebbe diventata la première dame, la cantante piemontese, ricca e di sinistra, Carla Bruni.

Quanto a Hollande - dopo la relazione, 30 anni e 4 figli, con Ségolène Royal - il leader del PS si mise con la giornalista Valérie Trierweiler, che raccontò gli alti e bassi del rapporto, compresa la sua gelosia per Ségolène, nel libro “Merci pour ce Moment”. Ironia, retroscena e anche rabbia per l’addio dell’ultimo inquilino socialista dell’Eliseo: “Un mese prima di Natale 2012, François cambiò idea sul nostro matrimonio, usando parole di incredibile crudeltà. La bionda attrice Julie Gayet era già nella sua vita, ma io non lo sapevo ancora».

2) Non conosco l’ex compagno di Meloni. Ma cosa ci azzeccano gli attacchi sferrati non solo al giornalista di Mediaset, ma anche il disprezzo vergato da Natalia Aspesi, su “La Repubblica”, sul “modo di vivere di Giambruno”?

Rispunta il “complesso dei migliori” della sinistra, stroncato da Luca Ricolfi? Non solo le legittime critiche all'ex coppia, ma la bocciatura, etica, di quell’elettorato, “inferiore e cafone”, a cui Andrea apparterrebbe, che ha portato alla vittoria elettorale del centrodestra.

Nella stampa francese o in quella del bel Paese, avete trovato censure della presunta “stortura, dell’errore della sua vita, della scelta di un compagno inadatto, di una persona, modesta, che si addormenta, russando"?