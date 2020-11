Il fortino di Conte anti rimpasto.Il governo ombra formato da suoi fedelissimi

Il governo si appresta ad affrontare una fase cruciale. Da una parte c'è da fronteggiare l'infinita emergenza Coronavirus, dall'altra c'è da salvare l'economia, sempre più in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia. Il premier Giuseppe Conte ha una sua idea per farlo, ma non collima con quella di Pd e M5s, quindi è in atto una sorta di partita a scacchi, con tutte le componenti che da una parte cercano di attaccare e dall'altra di difendersi. Conte - si legge su Repubblica - ha una sua squadra, che porta avanti e difende a rischio di fare mosse scomposte. Una schiera di fedelissimi che appaiono sempre più, agli occhi dei partiti, come una sorta di governo ombra. Affidare, però, scelte strategiche per il Paese ai tecnici e ai consulenti di Chigi non è una condizione che Pd, 5 stelle e Italia Viva intendono accettare. È uno dei terreni dello scontro. E si torna a parlare di affiancare a Conte due vicepremier politici: uno dei due, dovrebbe essere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Non è un caso che una delle ragioni principali di tensione - prosegue Repubblica - con il Pd e con il Movimento 5 stelle, sia la volontà di accentrare le decisioni sui progetti di Next generation Eu in una cabina di regia a Palazzo Chigi. Con dentro probabilmente il suo capo di gabinetto, Alessandro Goracci, considerato l’ombra del premier, tanto sconosciuto alle cronache quanto vicino ai mille dossier. Un altro fedelissimo di Conte è Gennaro Vecchione, confermato alla guida del Dis. E c’è, soprattutto, l’onnipresente ad di Invitalia Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Covid, per la scuola, per l’Ilva. Tra i ministri, Conte ha una stretta collaborazione e intesa soprattutto con tre: Gualtieri dell'Economia, Speranza della Salute e Boccia delle Autonomie regionali.