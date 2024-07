Ue, il M5s entra nel gruppo “The Left”: voteranno contro von der Leyen

La Sinistra europea approva l’adesione della delegazione M5s

Il gruppo della Sinistra al Parlamento europeo (The Left) ha approvato l'adesione della delegazione del Movimento 5 stelle. Lo si apprende da fonti a Bruxelles. Ai 39 membri attuali si sommano quindi gli otto del M5s per arrivare a 47 componenti. La delegazione cinquestelle sara' la seconda piu' numerosa dopo quella di La France Insoumise che conta nove eurodeputati. Fanno parte del gruppo anche i due eurodeputati eletti con Sinistra italiani: Ilaria Salis e Mimmo Lucano.

UE: FONTI, M5S AMMESSI NELLA LEFT 'CON RISERVA', PERIODO DI PROVA DI 6 MESI

Gli eurodeputati del Movimento Cinque Stelle sono stati ammessi nel gruppo della Sinistra (The Left) nel Parlamento Europeo 'con riserva', nel senso che è stato concordato un "periodo di prova" di "sei mesi". Lo si apprende da fonti della Sinistra.

UE: FONTI M5S, 'NOI NELLA LEFT CON PIENI DIRITTI, NON VOTIAMO VON DER LEYEN'

Gli europarlamentari del M5S "faranno parte del gruppo The Left con pieni diritti. Presto arriverà un comunicato congiunto. Insieme sono state concordate le battaglie per i prossimi mesi e il no al bis di Ursula von der Leyen''. Lo fanno sapere fonti del Movimento.