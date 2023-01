Il meloniano Turicchi verso il Tesoro: seguirà le aziende partecipate

Governo, Turicchi: da Ita al Tesoro

Se a Barbieri, nuovo direttore generale del Tesoro, spetterà la gestione del debito e le questioni internazionali , a sovraintendere le partecipate dovrebbe essere il “meloniano” Antonio Turicchi, attualmente presidente di Ita. È quanto scrive Repubblica, a seguito dello “spacchettamento” del dicastero deciso dal governo.ù

La partita delle partecipate dovrà comunque tenere conto anche di altri equilibri. Come è successo con Rivera, nell’imminente tornata di nomine sarà centrale il confronto tra la premier e il ministro dell’Economia, ma conteranno anche i rapporti di forza dentro alla maggioranza.

Secondo quanto scrive Dagospia, l'indicazione di Meloni al ministro dell'Economia Giorgetti di far "saltare" la poltrona di Rivera, non è stata accolto con piacere da Salvini. Anzi. Durante un incontro tra i due leghisti, il segretario avrebbe detto al numero 2 del Carroccio: Giancarlo, non possiamo fare tutto ciò che dice la Meloni, basta darle tutte le soddisfazioni.