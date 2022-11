Il Movimento 5 Stelle non esiste più e Beppe Grillo torna a fare il comico

Il Movimento Cinque Stelle non esiste più. Quello che Giuseppe Conte conduce è un'altra cosa, una sorta di variante che ha finito per divenire sostanzialmente l’antitesi dell’originale. Questo per una serie di errori, del resto ben prevedibili se si analizza l’evoluzione dei Cinque Stelle con il metro della storia. Tutti i movimenti populisti hanno più o meno seguito questo percorso quindi ben prevedibile.

Dopo un periodo di attecchimento che può durare diversi anni hanno una esplosione elettorale, conquistano una certa fetta di potere, e poi inevitabilmente si spengono declinando mestamente o trasformandosi in altro, spesso l’opposto. È successo con l’Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini, è successo con Italia dei Valori di Antonio Di Pietro ed è successo anche con il Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo. Fa parte della fisiologia politica.

Il Movimento aveva il potere assoluto nel 2018 quando è entrato trionfalmente in Parlamento che doveva aprire come una “scatoletta di tonno” ed invece è finita che è stato il Parlamento ad aprire il Movimento, sgangherandolo completamente. La vicenda di Luigi Di Maio è esemplificativa. Nel governo giallo verde a trazione stello – leghista era l’uomo più importante d’Italia, aveva tutto, Capo politico, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico contemporaneamente e poi Vicepresidente del Consiglio e poi qualche anno dopo aveva perso tutto ed ora sta cercando arrabattarsi un posto per non tornare a vendere bibite allo stadio San Paolo di Napoli. Virginia Raggi ugualmente, da sindaco di Roma, è ora semplice consigliera e i romani le hanno fatto pagare anni di gestione confusa ed approssimativa. Roberto Fico e Paola Taverna sono tornati nel cono d’ombra da dove provenivano.