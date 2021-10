Il Partito Comunista è la terza forza dopo Csx e Cdx. Ecco i veri numeri

Nei collegi delle suppletive per la Camera dei Deputati un ottimo risultato per il Partito Comunista: a Siena, nel “cuore bancario” del PD, si è ottenuto il 4.69% e a Roma-Primavalle il 6.62%. Siamo il terzo partito dopo centrosinistra e centrodestra. Partecipiamo alle elezioni, dove peraltro oltre metà della popolazione non vota più, per meglio far conoscere il nostro programma di lotta per il cambio di sistema e per la presa del potere politico da parte di chi lavora. Infine il processo dissolutivo del partito della sinistra radical tedesca Die Linke ha lo stesso profilo di sconfitta della medesima area politica in Italia.