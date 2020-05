Il Pd: "Avanti con Conte fino al 2023. Questo governo è l'unica opzione"

All'indomani dell'approvazione del Consiglio dei ministri del Decreto Rilancio da 55 miliardi di euro, dal Partito Democratico arriva un segnale molto importante indirizzato sia agli altri partiti della maggioranza sia all'opposizione di Centrodestra.



Ora governo avanti tutta e stop alle polemiche che abbiamo visto fino a ieri? "Mi auguro proprio di sì", risponde ad Affaritaliani.it il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. "Il via libera al decreto è un risultato molto importante per imprese e famiglie. Ora l'auspicio è che ci sia una rapida conversione in legge da parte del Parlamento, dove, ove possibile, si potrà anche migliorare il testo del decreto". Con il contributo delle forze di opposizione? "Assolutamente sì, abbiamo sempre dichiarato di essere pronti al confronto e ribadiamo oggi questa disponibilità".



Insomma, avanti con questo governo e con Giuseppe Conte presidente del Consiglio? "E' l'unica opzione in campo". Fino al 2023? "Fino al termine della legislatura", conclude Orlando.