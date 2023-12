Il piano di Conte per le Europee: Casalino, Tridico e Dibba. Vuole volti noti

M5s, Conte e le mosse per le Europee. Scelto il gruppo di riferimento in Ue

Giuseppe Conte sta preparando la strategia politica in vista delle prossime elezioni Europee. Il leader del M5s è forte dei sondaggi che indicano il suo partito intorno al 17%, ma c'è il precedente del 2019 che non lascia sereni. Il governo gialloverde - si legge su Repubblica - era in carica da un anno e i sondaggi davano i 5 Stelle — che stavano soffrendo la competizione con l’ex alleato Matteo Salvini — tra il 22 e il 24%: ma poi presero il 17, doppiati dalla Lega. Tra i principali problemi di questi crolli improvvisi c’è la questione delle preferenze. Da (già) non-partito senza radicamento, con personale politico ridotto e regole ferree per le candidature — no alle candidature civetta, no ai terzi mandati, votazioni interne sul blog e oggi sul sito che premiano gli attivisti, spesso sconosciuti al grande pubblico — diventa poi difficile presentarsi con nomi da centinaia di migliaia di preferenze, che insomma possano trainare un po' la lista. Conte sta già riflettendo sui possibili nomi e sembra intenzionato a puntare proprio su volti noti per invertire quella tendenza delle precedenti elezioni Europee.

La candidatura dell’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico - prosegue Repubblica - è ormai assodata, nella circoscrizione sud. Il capo della comunicazione Rocco Casalino ci sta ancora pensando, anche se alla fine è più probabile che per lui scatti un posto alle prossime Politiche. Spazio per Livio De Santoli, professore alla Sapienza esperto di politiche energetiche, candidato da capolista ma senza successo anche l’anno scorso. Molto stimato da Conte, c’è l’ex ministro Andrea Riccardi, anima della comunità di Sant’Egidio, nome perfetto per richiamare il mondo pacifista, ma — così come per l’ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio — sembra difficile un suo coinvolgimento nella corsa per Bruxelles. Girano i nomi del giornalista e conduttore tv Luca Sommi e dell’immancabile Di Battista. Poi c'è la scelta non più rinviabile del gruppo politico di riferimento in Europa. Con un 15 per cento, il Movimento potrebbe eleggere 12-13 persone e giocarsi post-voto la richiesta di iscrizione nel gruppo dei Verdi.