Il RdC e quota 100 non si toccano. I 5 Stelle avvisano Conte (e il Pd)

"Conte non può decidere senza di noi". Le parole pronunciate dal capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Davide Crippa non sono affatto uscite per caso. Anzi, sono state studiate a tavolino dai massimi vertici pentastellati, d'accordo con il capo politico Vito Crimi, e rappresentano la posizione della stragrande maggioranza dei gruppo parlamentari grillini. Il messaggio del presidente dei deputati M5S ha come principale destinatario il presidente del Consiglio.



L'impressione forte nel M5S, praticamente una certezza, è che dopo l'esito delle elezioni regionali del 20-21 settembre il premier si stia schiacciando completamente sul Partito Democratico. Prima di tutto l'accelerazione sulle modifiche sostanziali ai Decreti Sicurezza di Matteo Salvini, ma votati anche dai pentastellati durante il Conte I, poi le timide aperture all'utilizzo del Mes e in ultimo le dichiarazioni sull'abolizione di quota 100 e sulla revisione del reddito di cittadinanza (entrambe, guarda caso, richieste del Pd, oltre che di Italia Viva).



Le parole di Crippa celano una posizione molto chiara del Movimento 5 Stelle e che potenzialmente potrebbe aprire un nuovo fronte all'interno della maggioranza e dell'esecutivo: quota 100 e il reddito di cittadinanza non si toccano. I 5 Stelle, alle prese con picconate di Alessandro Di Battista, non si possono permettere di cedere ulteriormente alle richieste di Nicola Zingaretti e dei Dem, ma temono che in questa fase il presidente del Consiglio si stia schierando in maniera abbastanza netta e plateale a favore delle richieste del Pd. E infatti il passaggio successivo è quello del Mes, tema sul quale sono settimane che Zingaretti, insieme al presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, sta insistendo.



I grillini, seppur alle prese con un difficile dibattito interno in vista degli stati generali e dopo il magro risultato elettorale, non intendono fare da comparsa e lasciare che il governo sia solo a trazione Conte-Zingaretti. Forse su quota 100, tema più caro alla Lega e a Salvini che ai pentastellati, qualche modifica potrebbe anche essere accettata, ma il reddito di cittadinanza, misura principe e fiore all'occhiello del M5S di governo, non si tocca. Conte è avvisato. Con la 'bomba' Mes pronta a esplodere...