Ilaria Cucchi spreca tutto e si candida: floppa la battaglia per la giustizia

Elezioni, ricordiamo anche i pessimi rapporti della Cucchi con l'allora ministro degli Interni Matteo Salvini

Ilaria Cucchi alla fine l’ha fatto ed ha ghermito una candidatura con Verdi e Sinistra Italiana di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. In verità c’aveva già provato nel 2018 con Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia e fu un fallimento, anche perché non fu superato lo sbarramento.

Il suo voler essere in continuazione in Tv, sui media, sui social rovina quello di buono che ha fatto per il fratello Stefano Cucchi vittima delle percosse che subì in una caserma dei carabinieri a Roma.

Le va riconosciuto che grazie alla sua determinazione il processo è stato riaperto e il fratello ha avuto giustizia.

Per di più questa vicenda ha segnato uno spartiacque per tanti casi analoghi e quindi ha una importanza storica per i diritti civili.

Questo nuovo tentativo di elezione, peraltro il secondo come detto, poteva quindi essere evitato proprio per rafforzare idealmente la sua battaglia per la giustizia ed invece così offre il fianco a chi vuole strumentalizzare la vicenda, sminuendone il valore ideale e vedendone una correlazione diretta per la ricerca di un seggio.

Le posizioni della donna sono sempre apparse comunque eccessive, iperboliche, poco centrate su quella moderazione necessaria per capire e per fare capire le proprie idee e le proprie opinioni in un contesto, oltretutto, così delicato.

Tornando alla politica, dopo il colpo mediatico dell’imbarco della Cucchi nell’Arca del centro – sinistra, Fratoianni, anticipando Bonelli, sta facendo pressing su Enrico Letta perché riapra ai Cinque Stelle. Copione del resto già ovvio con la pantomima dell’inziale “è tutto finito con loro” che il segretario del Pd ha pronunciato per oliare democristianamente il ritorno del campo largo, anzi larghissimo.