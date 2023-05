Ilaria De Rosa, a Renzi non basta il Riformista: vuole fare pure il mediatore

All’ex premier non è parso vero di potersi mettere in mostra anche in questa tragica vicenda... Il commento

Ilaria De Rosa è una hostess 23enne di Treviso della Avon Express che è stata arrestata e condotta in carcere in Arabia Saudita a causa della detenzione di uno spinello, trovatole nel reggiseno. «Ho pensato che fosse una rapina, ci hanno circondato in dieci, armati, in borghese», così ha raccontato la ragazza. Tutto ha inizio con una festa privata per un compleanno di un suo amico tunisino che si è tenuta il 4 maggio scorso a Jeddah, sul Mar Rosso. Il primo interrogatorio si è svolto in inglese il 9 maggio, dopo ben 5 giorni di detenzione.

Il padre, che è un ufficiale della Nato, l’ha incontrata ieri ed ha anche potuto parlare telefonicamente con la madre Marisa Boin, in deroga ai rigidi protocolli previsti dalla legge saudita in questi casi. Il merito è stato del ministro Tajani che ha buoni rapporti con gli arabi. Anche il console italiano a Jeddah, Leonardo Maria Costa, ha incontrato la ragazza in un edificio esterno al luogo di detenzione.