In settimana leader, nel weekend mamma: Giorgia Meloni al mare con Ginevra

Giorgia Meloni nel ruolo di mamma: è al mare con la figlia Ginevra

Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia è stata fotografata dagli obiettivi di Diva e Donna mentre trascorre qualche giorno di vacanza in famiglia, a Marina di Pietrasanta.

In vista delle elezioni del 25 settembre, Giorgia Meloni ricarica le batterie e dedica le sue attenzioni alla figlia Ginevra, come ha confidato di recente: "È vero, non è un caso. La maternità mi ha cambiata. I terrori quotidiani li ho superati, tranne quello per gli scarafaggi. Sono sempre stata coraggiosa, ora sono coraggiosissima".