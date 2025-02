L'intervista di Marina Berlusconi scatena il caos dentro Forza Italia

L’intervista rilasciata a Il foglio da Marina Berlusconi ha creato discussioni ed agitato la politica, soprattutto dentro Forza Italia. Le chat degli Azzurri infatti, dal momento della notizia e dalle anticipazioni arrivate ieri sera, sono in agitazione con messaggi che portano alla luce una serie di divisioni e problematiche di non poco conto, anche contro la figlia di Silvio. C’è infatti chi si schiera totalmente dalla parte dell’erede del fondatore, condividendone in tutto o in parte le idee ed i concetti espressi, ma c’è, e non è una minoranza, chi non l’ha “presa bene”, ed è un eufemismo.

Basti pensare che alle 13.30 nessuno del partito ha ritenuto opportuno commentare sulle agenzie le parole della figlia di Silvio Berlusconi, compreso chi, dicono i maligni, non ha mai perso l’occasione in passato per applaudire ogni uscita di Marina. C’è poi chi, nel silenzio ufficiale e pubblico, a livello interno non nasconde un vero e proprio fastidio. “Ogni tanto esce e ci crea dei problemi…” si legge su una chat interna degli azzurri, riferendosi soprattutto alla frase su Trump in una complicata fase internazionale e nei rapporti con la nuova amministrazione alla Casa Bianca.

In molti sono stati quelli che hanno chiesto lumi al vertice del partito sull’atteggiamento da tenere. La risposta, non ufficiale, è arrivata in tarda mattinata con due concetti basilari: “Marina Berlusconi è un’importante esponente del mondo industriale e culturale, quindi è libera di dire quello che si sente di dire…” e, secondo: “Lei parla a titolo personale, non è di Forza Italia, non parla a nome di Forza Italia”.

Certo è che Barbara prima e Marina oggi hanno riportato al centro della vita politica nazionale le dichiarazioni dei figli di Berlusconi rinforzando le voci di una discesa in campo degli eredi del Cavaliere.

“Certo, uscite di questo tipo ci mettono in crisi - commenta un azzurro ovviamente anonimo - ma in fondo secondo me dietro le critiche di alcuni oggi c’è solo la paura di non poter fare più quello che si vuole”.