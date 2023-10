"Io amante della Meloni? Mia moglie...". Parla Manlio Messina, deputato di FdI

Fabrizio Corona ha messo in giro la voce

A un certo punto della giornata di ieri il suo il volto è rimbalzato ininterrottamente su chat e social di politici e giornalisti, molto di più dei meme su Andrea Giambruno, silurato con un post di buon mattina da Giorgia Meloni. Parliamo di Manlio Messina, deputato siciliano di Fratelli d'Italia e - secondo le voci che sono circolate - amante della premier. Affaritaliani lo ha raggiunto al telefono per "chiarire" e saperne di più.

Precedono lunghi e infiniti squilli. Affiorano i dubbi: forse il numero appena rimediato non è quello giusto. Buttiamo giù. Poi il whatsapp: "A chi cerca?", piglio siciliano. Non si capisce perchè sia uscito proprio il suo nome. Un fondo di verità ci dovrà essere. O hanno sparato nel mucchio?

Giorgia Meloni e Manlio Messina

"E lo chiede a me?", risponde garbatamente. "Dovrebbe chiederlo a chi ha dato questa falsa e inutile notizia", dice Messina, catanese come chi ha messo in giro la voce. Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi che ha mandato in tilt il calcio italiano tirando fuori la storia dei calciatori ludopatici.

Ma l'uomo della Meloni in Sicilia scrive sui social: "Apprendo dal sito di Fabrizio Corona di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito. Ecco chi è Fabrizio Corona!". Nato nel 1973, Messina è laureato in economia e di professione fa l'imprenditore. Oggi, che fa il politico, è membro della Commissione Cultura.

Un po' la somiglianza con Giambruno ce l'ha. E a Messina scappa un sorriso. "Mia moglie, con cui sto da vent’anni, è persona troppo intelligente!", spiega ad Affari. Come a dire: non crede a quello che si scrive sul mio conto. Decine e decine le foto sui social di Messina con Meloni e colleghi di partito. Insistiamo: ci dica qualcosa in più. "Le ripeto, dovrebbe chiedere a chi ha dato la fake. Io posso ribadire la falsità della notizia". Lapidario.

Chi è Manlio Messina

Manlio Messina, nato a Catania il 12 novembre del 1973, è sposato con Linda ed è padre di Giulia e Sofia. Ha iniziato la sua militanza politica nelle fila di Azione Giovani, di cui è stato dirigente provinciale, ricoprendo la carica di rappresentante d'istituto per quattro anni al liceo "Boggio Lera", dove ha conseguito la maturità scientifica. Laureato in Economia e Commercio all'Università degli studi di Catania, è stato Senatore Accademico per Alleanza Universitaria Azione Giovani dal 1999 al 2001 e consigliere del CUS (Centro Universitario Sportivo) dal 2001 al Nel 2000 è stato eletto, nella lista di A. N., Consigliere di quartiere nella Circoscrizione VI (Cibali Trappeto Nord), ricoprendo le cariche di capogruppo e di Presidente della Commissione consiliare sport, turismo, viabilità e politiche giovanili.

Nel 2003 è stato eletto Presidente della Commissione Speciale sul Decentramento nel Comune di Catania, (commissione formata da componenti delle 10 municipalità), che ha redatto e approvato un apposito regolamento sul decentramento. E' stato dirigente provinciale di AN, Presidente Provinciale dell'ASI. Candidato nella lista del "Popolo della Libertà" nella quale sono confluiti Alleanza Nazionale, in cui ha maturato ininterrottamente la sua esperienza politica fin dal 1990, e Forza Italia.

Dal 2008 al 2013 ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale della città di Catania e di Presidente della VII Commissione Consiliare Cultura, Politiche Scolastiche, Sport, e Poli tiche Giovanili. Rieletto nel 2013 nelle fila del Pdl di cui è stato capogruppo fino al suo scioglimento. Non aderisce nè a Forza Italia nè a Ncd e decide, insieme ad altri colleghi consiglieri,di costituire un gruppo civico fino al 2016 quando aderirà ins ieme al collega Ludovico Balsamo a Fratelli D'Italia An divenendone Coordinatore Provinciale. Nel 2017 è stato nominato da Giorgia Meloni coordinatore regionale di Fratelli D'Italia per la Sicilia Orientale. Dal 5 luglio 2019 ricopre la carica di Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.