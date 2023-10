Giambruno-Striscia la Notizia: i migliori meme sull'ex compagno di Meloni

Giambruno-Striscia la Notizia: dopo lo scoop del tg satirico fioccano i meme sull'ex compagno della Premier. Ecco i più divertenti

Le rivelazioni di Striscia la Notizia su Andrea Giambruno hanno forse creato effetti inaspettati. Il tg satirico infatti trasmesso alcuni audio fuori onda in cui il conduttore di Diaro del Giorno su Rete 4 parla di sesso a tre e altri argomenti molto sconvenienti per la compagna Giorgia Meloni, che infatti poco dopo su Twitter ha ufficializzato la rottura del rapporto, con la collega Viviana Guglielmi.

Leggi anche:

La notizia è letteralmente esplosa e come spesso succedere è diventata rapidamente virale. I social network si sono scatenati sul caso Giambruno e sono comparsi una quantità enorme di meme. Il padre della figlia di Meloni diventa Michael Jackson e Carlo Verdone in Un sacco bello per la sua "propensione" a toccarsi i testicoli. Non mancano poi le immagini di Meloni nel ruolo di moglie tradita e vendicativa.

Il giornalista e ormai ex compagno della Premier sembra invece rischiare seriamente il proprio posto di lavoro. Dagospia già parla di un suo allontanamento da Mediaset. Questa sera al posto di Giambruno andrà intanto in onda Luigi Galluzzo.

"Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Tu sei fidanzata? Vuoi entrare nel nostro gruppo? Facciamo le threesome, si scopa" I nuovi fuorionda di Giambruno pic.twitter.com/eQPBnsiWyR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 19, 2023