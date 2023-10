Andrea Giambruno fuori da Mediaset dopo i fuori onda di Striscia la notizia

Giambruno fuori da Mediaset

Mediaset dice addio a Giambruno. L'ex compagno della premier, stando a quanto scrive Dagospia, sarebbe stato escluso dalla conduzione de "Il diario del giorno", in onda su Rete 4, in seguito ai fuori onda fatti emergere da Striscia la Notizia. Il clamoroso risvolto, malgrado siano ancora un'indiscrezione non confermata, arriva poco dopo il post su Facebook di Meloni in cui annuncia la fine della loro relazione.