Meloni lascia Giambruno, lui risponde ad Affari con voce provata

Meloni lascia Giambruno

“No, non commento”. Andrea Giambruno, intercettato da affaritaliani.it risponde al telefono con voce provata, come se avesse appena pianto. È passata poco meno di un’ora dal post social della premier Giorgia Meloni in cui si annuncia la fine della relazione con il compagno.

Il "ciao" di Giambruno che apre la chiamata con affaritaliani la dice lunga sullo stato emotivo. Voce flebile, spenta, angosciata. Un tono amareggiato. Disperato.

"La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra", scrive la premier.

"Le nostre strade si sono divise da tempo - si legge ancora nel post - ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".

A mandare tutto per aria i due fuori onda pubblicati da Striscia la notiza dove Giambruno scherza pesantemente con le colleghe con affermazioni tipo: "Sai che io e... (omissis) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, ora lo sai anche tu. Però stiamo cercando anche una terza partecipante, perché noi facciamo le threesome, anche le foursome, però generalmente va a Madrid a ciulare. Hai scopato? Ah, c'è figa? Scopato?", "Vuoi entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Ma devi darci qualcosa in cambio", "devi far parte del nostro gruppo, noi facciamo le foursome", "si scopa".