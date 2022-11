Ischia, Boschi: "Conte chieda scusa". Il leader M5S: "Sciacallaggio"

Ischia, polemiche social, Boschi: "Conte si scusi con gli Italiani"

“Su Ischia Conte continua a difendere l’indifendibile. Aver fatto il condono a Ischia e aver chiuso l’unità di missione sono stati due errori tragici. Anziché attaccare gli avversari dovrebbe scusarsi con gli italiani”. Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi.

Ischia, polemiche social, Conte: "Contro M5S non politica, ma sciacallaggio"



"Un certo modo fare politica non trova nulla di meglio in queste ore, in cui si è consumata una grave tragedia, che colpire gli avversari politici, avventandosi su falsità e menzogne rilanciate ad arte: questa non è politica è sciacallaggio". Lo dice il leader del M5s, Giuseppe Conte, in diretta Facebook.