Meloni-Scholz firmano Piano d'Azione: "Fatti passi avanti su Patto stabilità"

Italia-Germania, Meloni e Scholz firmano il Piano d'Azione: intesa su cinque settori strategici

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno firmato il Piano d'Azione per la cooperazione strategica tra i due governi. I due leader hanno sottoscritto il documento, che prevede un'intensificazione e una strutturazione del dialogo bilaterale in tutti i settori, anche e soprattutto sui principali temi europei (tra cui le politiche macroeconomiche e industriali), nell'ambito del vertice intergovernativo in corso a Berlino, presso la Cancelleria Federale. "Oggi abbiamo siglato il Piano di azione italo-tedesco che struttura la nostra cooperazione in cinque settori tematici di particolare interesse: non solo progetti di cooperazione ma anche nuovi format per approfondire la nostra cooperazione”. Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa dopo il bilaterale con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Vogliamo potenziare la cooperazione energetica per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti nel lungo periodo”, ha rimarcato. "La nostra concertazione è stretta e fiduciosa, questo filo diretto lo manterremo anche l’anno prossimo con la Presidenza italiana del G7", ha spiegato Scholz.

La premier Meloni, dal canto suo, ha espresso grande soddisfazione: "Nel vertice intergovernativo la nostra cooperazione fa un salto in avanti: Italia e Germania tornano a incontrarsi in questo formato dopo sette anni, questo segna un cambio di passo nelle nostre relazioni, già eccellenti. Il Piano d'azione - ha aggiunto la presidente - penso che sia una buona notizia per i nostri popoli e anche per l'Ue nel suo complesso". La presidente del Consiglio ha proseguito tessendo le lodi del partner ritrovato: "Considero la Germania un partner affidabile, non sono fra quelli a cui piace l'ingerenza esterna sulle questioni interne dei Paesi membri. Tra me e il cancelliere Scholz le cose funzionano perchè siamo abituati a parlare in modo chiaro".

Ucraina, Meloni interviene al G20: "Russia può riportare pace ritirandosi, Con Sholz assisteremo l'Ucraina"

Intervenendo da Berlino alla video conferenza dei leader del G20, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riguardo alla guerra di aggressione russa all'Ucraina, ha nuovamente condannato le azioni di Mosca, anche per le loro conseguenze globali e i danni che hanno provocato alle nazioni piu' povere, e ha sottolineato che la Russia potrebbe in ogni momento facilmente riportare la pace in Ucraina ritirandosi dai territori illegalmente occupati e ristabilendo la sovranità e la piena integrità territoriale dell'Ucraina.

"Con Scholz - ha aggiunto la premier - abbiamo affrontato il tema della guerra di aggressione russa all'Ucraina, su cui Italia e Germania condividono la posizione: abbiamo ribadito il pieno sostegno alla sovranità di Kiev e che continueremo a garantire assistenza a Kiev a 360 gradi. Le prossime conferenze sulla ricostruzione si svolgeranno in Italia e in Germania".

M.O, Scholz: "D'accordo con Italia su soluzione due Stati"

"Israele e Palestina hanno il diritto di intendersi e le pause umanitarie sono fondamentali. Sono d'accordo con l'Italia sulla necessità di maggiori aiuti a Gaza e sulla soluzione dei due Stati, che e' quella che permettera' di convivere in pace". Dalle parole di Scholz al vertice intergovernativo di Berlino si evince massimo allineamento su entrambi i fronti dei conflitti in atto.

Migranti, Scholz approva la linea Meloni: "Serve adeguamento dell'Ue per gestire i flussi. Intesa Italia-Albania confrorme al diritto Ue"

"Siamo d'accordo che è necessario avere un adeguamento a livello europeo sulla situazione dei migranti", ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando del colloquio con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corsod della visita a Berlino.

Quanto all'intesa raggiunta dall'Italia con l'Albania il cancelliere ha ribadito: "L'accordo sui migranti tra Italia e Albania è una questione che è già stata affrontata dalla Ue ed è tutta all'interno del diritto europeo - Scholz ha poi aggiunto - l'amicizia e la vicinanza di Italia e Albania hanno avuto un ruolo importante, ma sappiamo tutti che dobbiamo trovare un percorso per regolare la migrazione e abbiamo bisogno del partenariato con i Paesi di transito e di lavorare assieme a livello comune per una soluzione"

Patto di Stabilità, Scholz: "Passi avanti nella giusta direzione". Meloni: "Chiediamo di difendere i nostri investimenti"

Nelle discussioni tra Italia e Germania sul patto di stabilità e crescita, "sono stati compiuti grandi passi avanti e siamo sulla buona strada: non e' stata ancora raggiunta soluzione, ma stiamo andato nella giusta direzione". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, con la premier Giorgia Meloni che ha chiarito le richieste dell'Italia: "La posizione italiana richiede non una politica di bilancio allegra che non abbiamo fatto e non stiamo facendo perché siamo una nazione seria e un governo serio, ma abbiamo un problema di difesa degli investimenti, secondo noi importante che le nuove regole della governance premino gli sforzi per favorire le scelte strategiche nel quadro di una politica di bilancio seria".

Lufthansa, Meloni rassicura: "Invieremo la notifica all'Ue a breve, abbiamo fatto un buon lavoro insieme"

Infine, per quanto riguarda il dossier Lufthansa, la premier ha annunciato: "Noi siamo pronti a inviare la notifica all'Ue la settimana prossima. Auspichiamo una soluzione immediata e la capacità di chiudere questo dossier perchè abbiamo fatto un buon lavoro insieme".