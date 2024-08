Italicus attacco di "matrice neofascista", Mattarella contro l'estrema destra

Italicus, Mattarella: "In catena sanguinosa matrice neofascista"

"Nel giorno dell'anniversario rinnoviamo i sentimenti di vicinanza e condivisione della Repubblica ai familiari delle vittime e ai tanti feriti". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 50mo anniversario della strage dell'Italicus. "Nella catena sanguinosa della stagione stragista dell'estrema destra italiana, di cui la strage dell'Italicus e' parte significativa, emerge la matrice neofascista, come sottolineato dalla sentenza della Corte di Cassazione e dalle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2, pur se i procedimenti giudiziari non hanno portato alla espressa condanna di responsabili", aggiunge il Capo dello Stato.

Italicus, Mattarella: "Paese unito respinse attacco a convivenza"

"La societa' italiana e le sue Istituzioni seppero respingere quell'attacco alla convivenza civile grazie alla forza e alla coesione dell'unita' della comunita' nazionale, fondata sui principi della nostra Costituzione".