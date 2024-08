Ius Scholae? FI e i Berlusconi si fermeranno quando otterranno lo stop al blitz pro Rai e anti-Mediaset

Ius Scholae/ Rischio crisi di governo ed elezioni, se passa la legge con i voti di Forza Italia e delle opposizioni



Ma davvero Forza Italia è pronta a votare lo Ius Scholae con le opposizioni viste le aperture di Pd e M5S dopo il rilancio di Antonio Tajani? La domanda se la stanno facendo tutti i politici in queste ore, sia quelli rimasti in Italia, magari in spiaggia o in montagna al fresco, sia quelli all'estero. La lettura 'cattiva' che viene fornita da ambienti di Pd e di Fratelli d'Italia è che la mossa degli azzurri sia da leggere in chiave manovra economica.



Ovvero, al momento aprono allo Ius Scholae affermando addirittura che non c'è vincolo di maggioranza, sapendo perfettamente che la premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini sono categoricamente contrari e che se davvero fosse approvata una legge sulla cittadinanza più facile per gli stranieri nati in Italia- con una clamorosa spaccatura nella maggioranza- si aprirebbe un enorme problema nel governo, con il rischio crisi ed elezioni anticipate.



Ed ecco la chiave di lettura. Forza Italia tira la corda per ottenere il massimo in Legge di Bilancio soprattutto sul fronte degli aiuti alle imprese (non alle partite Iva che è terreno leghista) anche e non solo edilizie, vista la famigerata battaglia sul Superbonus con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Poi c'è la grande partita, quella più importante per la famiglia Berlusconi, la Rai. Forza Italia chiederà in modo netto e deciso di non aumentare la raccolta pubblicitaria per la tv pubblica, riducendo il canone Rai (proposta di Salvini), per non penalizzare il gruppo Mediaset/Fininvest.



E qui si parla - dicono i beninformati - di cifre intorno agli 800 milioni di euro all'anno di adv se non un miliardo. A questo punto, ottenute queste vittorie fondamentali per Forza Italia (e per la famiglia del Cavaliere) ci sarà la retromarcia sullo Ius Scholae.



Pur confermando la bontà della proposta, sostenuta in passato anche da Berlusconi, ma vista la forte contrarietà di Fratelli d'Italia e Lega, gli azzurri faranno un passo indietro per mantenere lo spirito unitario della coalizione e per garantire stabilità al Paese. Andrà davvero a finire così? Stando alle letture di chi mastica politica da anni e legge al di là di interviste e dichiarazioni di agenzia la risposta è affermativa.