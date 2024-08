Ius Scholae, Pd: "Forza Italia fa sul serio? Siamo pronti al confronto in Parlamento"

Se passa lo Ius Scholae con i voti di Forza Italia e delle opposizioni il governo Meloni cade? "Non penso proprio"



"Lo ribadiamo. Se non è una boutade agostana e fanno sul serio, vediamo in Parlamento e confrontiamoci". Con queste parole Alessandro Alfieri, responsabile riforme e Pnrr della segreteria del Partito Democratico, intervistato da Affaritaliani.it, commenta il rilancio di oggi di Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, sul tema della cittadinanza e dello Ius Scholae. "Vogliamo però vedere e capire se fanno sul serio perché ad esempio sull'autonomia differenziata, nonostante le critiche dei Governatori di Forza Italia del Sud, quando c'è stato da votare la richiesta di referendum insieme alle altre regioni di Centrosinistra si sono tirati indietro per obbedienza alla maggioranza di governo".



Però l'autonomia regionale è nel programma di governo mentre la cittadinanza agli stranieri no, una differenza c'è… "Giudicheremo dai fatti", osserva Alfieri. "Se Forza Italia viene in Aula con una loro proposta che punta all'avanzamento dei diritti, il Pd ha già depositato all’inizio di questa legislatura alla Camera e al Senato con la senatrice Malpezzi delle proposte di legge ed è pronto al confronto come hanno ribadito più esponenti dem in questi giorni”.



Se passa lo Ius Scholae con i voti di Forza Italia e delle opposizioni il governo Meloni cade? "Non penso proprio. Anzi, ritengo che finalmente possa esserci un sussulto di orgoglio del Parlamento ormai diventato un covertificio di decreti leggi del governo. Nel confronto parlamentare invece ci possono essere iniziative su argomenti trasversali sui quali ragionare e convergere come appunto l'avanzamento sui diritti civili con l'estensione della cittadinanza agli stranieri che nascono, crescono e studiano in Italia".