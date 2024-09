Ius Scholae, Crippa (Lega): "No anche dalla maggioranza di chi vota Forza Italia. Stop alle boutade, estate finita"

"Non dividiamoci su temi che non sono nel programma elettorale e concentriamoci sulle cose serie"



"Ormai siamo a settembre inoltrato e anche il clima certifica l'imminente cambio di stagione. Il tempo delle boutade estive agostane è decisamente finito. Concentriamoci sulle cose importanti da fare, a partire dalla Legge di Bilancio per il 2025 ma non solo". Andrea Crippa, vice-segretario della Lega, intervistato da Affaritaliani.it, commenta il sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Lab21.01 per Affaritaliani.it che evidenzia come la maggioranza degli italiani (53,6%) è contrario a cambiare la legge sulla cittadinanza e in particolare allo Ius Scholae.



"L'Italia è il Paese in Europa che ogni anno concede più cittadinanze in tutta Europa agli stranieri. E la cittadinanza si conquista con un percorso di vita e di integrazione nella società e di rispetto nei nostri valori storici e culturali. La cittadinanza non si regala, dunque. E quindi la legge va bene così e non si tocca. Il sondaggio rafforza la posizione della Lega che mai e poi mai voterà in Parlamento lo Ius Scholae. Mi permetto di far notare agli amici di Forza Italia che solo una minoranza dei loro elettori (44,3%) è favorevole allo Ius Scholae e addirittura tra chi vota Noi Moderati solamente il 27,9% dice sì. Ne prendano atto anche loro", sottolinea Crippa.



"Non facciamo regali alla sinistra, non dividiamoci su temi che non sono nel programma elettorale con il quale il Centrodestra ha vinto le elezioni politiche del 2022 e concentriamo le forze sulle prossime elezioni regionali, dove si può vincere anche in Emilia Romagna oltre in Liguria e in Umbria, sulla manovra aiutando soprattutto chi ha più bisogno e la classe media, sul decreto sicurezza per combattere la troppa violenza che c'è nelle nostre città e, a livello internazionale, per cercare la pace sia tra Russia e Ucraina sia in Medio Oriente. Il sondaggio di Affaritaliani.it mette la parola fine alla boutade estiva dello Ius Scholae. Parliamo di cose serie senza regali alla sinistra", conclude Crippa.