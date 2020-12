Iv, adesso Renzi punta sul centrodestra. Trattativa avviata con Gianni Letta

Matteo Renzi ha capito che la sua mossa sulla task force del Recovery Fund ha fatto breccia. Ormai il governo, complice anche la crisi interna nel M5s e la voglia di rimpasto da parte del Pd, è appeso alle mosse del leader di Italia Viva. Renzi - si legge sulla Stampa - ha avuto contatti con Gianni Letta per sondare la disponibilità di Silvio Berlusconi. Sonda la praticabilità dell’operazione che immagina lo stesso Salvini ovvero una nuova maggioranza di centrodestra allargata a Italia Viva, facendo fuori e Conte e i 5S. Fonti dell’opposizione riferiscono pure di contatti tra i due Matteo. Insomma si sta lavorando dietro le quinte ad una delle possibili soluzioni nel caso in cui il governo dovesse cadere, senza che ci sia la possibilità di formare un Conte ter.

"Gianni Letta - dicono fonti dell’opposizione - ha fatto Gianni Letta". Cioè non ha detto nè sì né no, anche perché deve prima parlarne con il Cavaliere. Il quale, come tutti sanno, vorrebbe tanto collaborare con il premier, evitare una crisi in piena pandemia e mentre a gennaio-febbraio inizia la campagna dei vaccini. Ma la cosa potrebbe sfuggire di mano e il centrodestra cercare i voti in Parlamento. I voti ci sarebbero anche alla Camera sommando i voti dei deputati di Lega, FI e FdI ai 34 di Iv e la quasi totalità dei 50 transitati nel gruppo misto e chissà quanti altri per evitare di andare a casa. In sostanza si potrebbe realizzare quello che non è stato possibile all’inizio della legislatura, nel 2018, quando i gruppi che erano formati l’indomani delle elezioni erano ancora compatti. Giorgia Meloni è la più scettica su questa operazione, già oggi avrà un confronto con Salvini e Tajani per chiarire la sua posizione. “Non è il momento di tatticismi esasperati”.