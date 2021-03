Iv,nuovo incarico per la vigilessa "di Renzi".Manzione trova un'altra poltrona

Il governo Draghi è gia a lavoro da qualche settimana, dopo la nomina di ministri e sottosegretari. Adesso è tempo per i vari ministeri di dormare la propria squadra, con consiglieri e responsabili dei vari uffici. Chi ha trovato ancora una volta - si legge sul Fatto Quotidiano - una poltrona, è la ormai celebre vigilessa "di Renzi", Antonella Manzione. Una donna per tutti i governi in cui c’è il leader di Italia Viva. Da capo dei vigili urbani di Firenze, quando Renzi era sindaco, a Palazzo Chigi, e poi al Consiglio di Stato, quando Renzi era presidente del Consiglio, a breve dovrebbe diventare la responsabile dell’Ufficio legislativo del ministero delle Pari opportunità e della Famiglia, guidato dalla ministra Elena Bonetti di Italia Viva.

Sarà il Plenum del Cpga, il Csm del Consiglio di Stato, a dover autorizzare Manzione. Nei giorni scorsi, come risulta al Fatto Quotidiano, la ministra Bonetti ha inviato la sua richiesta al presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi: “Illustre presidente, le comunico la mia intenzione di nominare ” come capo dell’ufficio legislativo “il Cons. Antonella Manzione…”. Ora Manzione si appresta a lavorare al ministero guidato dalla renziana Bonetti, senza neppure l’obbligo del fuori ruolo.