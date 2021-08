Iv, Renzi contro Draghi sul Rdc. "Sul referendum per abolirlo andiamo avanti"

Iv, Renzi contro Draghi sul Rdc. "Sul referendum andiamo avanti"

Matteo Renzi vuole abolire il Reddito di Cittadinanza e si scaglia contro il premier, che sull'argomento non si espone, sapendo bene che è un tema divisivo e caro al M5s. "Che Draghi si muova con prudenza su questo tema - spiega il leader di Iv a Libero - è scontato. Come è scontato che noi sul referendum contro il reddito andremo avanti: a ciascuno il suo. L'unica strada resta il referendum. Ci daranno ragione in tanti". Renzi attacca il M5s anche su un altro argomento, le Olimpiadi. "I grillini misurano in queste ore la loro miopia: ci hanno fatto rinunciare alle Olimpiadi di Roma. Come sarebbe stato bello poter permettere agli Jacobs, ai Tamberi, ai Tortu di difendere il titolo nella meravigliosa cornice di Roma. Invece la Raggi ha detto 'no' e le Olimpiadi si faranno a Parigi. Una beffa. I populisti fanno danni che durano a lungo: noi siamo quelli che aggiustano i loro pasticci. E il referendum sul reddito va in quella direzione".

Riguardo il disegno di Legge Zan, secondo l'ex premier, il Pd "lo approverà ad ottobre con noi - prosegue Renzi a Libero - e il centrodestra. E cambierà sui punti più divisivi: identità di genere, libertà d'opinione e scuola. È una legge contro l'odio, evitiamo di approvarla a colpi di violenza verbale. Facciamo uno sforzo tutti insieme. La violenza verbale - precisa - non è del Pd, ma dei grillini, di alcuni influencer, di alcuni attivisti Lgbt. Quanto al Pd, trovo incredibile che su un tema così complesso prenda la linea da Fedez e non ascolti le femministe di sinistra, la cultura post comunista, Arcilesbica".