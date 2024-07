L'Ue risponde a Meloni: "Italia consultata. Tante fonti per il report sullo stato di diritto"

Ue: rapporto Stato diritto risultato processo inclusivo

"Il rapporto annuale sullo Stato di diritto segue una metodologia consolidata ed e' il risultato di un processo inclusivo con gli Stati membri e le parti interessate". Lo afferma una portavoce della Commissione europea che conferma la ricezione della lettera della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indirizzata alla presidente Ursula von der Leyen, in cui viene denunciata "la strumentalizzazione dei contenuti del rapporto sullo Stato di diritto da parte di alcuni media".

Rai: Montaruli (FdI), lettera Meloni a VdL ristabilisce verita'

"Dal 2015 ad oggi l'attuale opposizione, che nella scorsa legislatura era saldamente al governo, non ha mai sentito l'esigenza di modificare la legge Renzi, e questo semplicemente perche' non rappresenta un pericolo per nessuno. La lettera che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato ad Ursula Von der Leyen e' contro chi, animato da sentimenti anti italiani, distorce la realta' diffondendo fake news in Europa piuttosto che difendere la nostra nazione. Le sinistre, infatti, costruiscono e diffondono menzogne semplicemente perche' vorrebbero continuare a impedire il pluralismo in Rai, cosi' come fecero quando esclusero, in modo inquietante, Fratelli d'Italia dal Cda dell'Azienda, allora l'unica opposizione in Parlamento. Grazie a Giorgia Meloni la verita' viene ristabilita ma soprattutto il prestigio e l'onorabilita' dell'Italia". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai.