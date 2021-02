“La crisi si risolverà con un Conte ter.A sinistra sta nascendo un nuovo polo”

“Lo sbocco più realistico alla crisi di governo sulla quale sta lavorando il Presidente della Camera, Roberto Fico, è senz'altro un Conte-ter: e spero con il Ministero dell'Economia ancora nelle mani del ministro Roberto Gualtieri per le sue indubbie qualità e la buona reputazione di cui gode nell'Unione Europea: sarebbe un gravissimo errore sostituirlo”.

A parlare è Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all'Università di Bologna, Accademico dei Lincei ed ex-senatore della Repubblica, per il quale l'ipotesi di un governo 'tecnico' affidato a Mario Draghi "non esiste nei fatti, il suo coinvolgimento è un fatto mai avvenuto".

Dunque la via d'uscita possibile è un nuovo governo con Giuseppe Conte Premier, con "un nuovo programma in via di definizione e - osserva il politologo - possibilmente con Luigi Di Maio ministro degli Esteri e con Roberto Speranza alla Salute e naturalmente, dopo le tante bugie di Renzi di non tenere alle poltrone, con altri ministeri per Iv così da poter ricompensare i suoi".

Certo il cammino del nuovo esecutivo, una volta definito il programma e la sua composizione ministeriale, non sarà facile, non sarà tutto rose e fiori: "l'affidabilità di Renzi è tutta da verificare - avverte Pasquino - fermo restando che dei voti di Iv non si può fare a meno. Del resto i governi di coalizione dipendono dalla lealtà dei contraenti".

L'asse Pd-M5S-Leu tutto sommato pare aver retto bene all'onda d'urto di Renzi e potrebbe, da questa esperienza, anche configurarsi come polo per una alleanza futura. "Lo si vedrà, ma molto dipende dalla legge elettorale". Ultima considerazione: il Governo Conte non è stato sfiduciato dalle Camere quindi secondo la Costituzione il Premier non era obbligato a dimettersi.

"Certo le dimissioni non erano dovute: purtroppo al Senato aveva una maggioranza semplice assai friabile e precaria nei numeri per cui le dimissioni sono state un atto nobile dal momento che il Presidente della Repubblica voleva una maggioranza significativa, operativa".

E proprio perchè non è sfiduciato potrebbe essere il 'governo-ponte' fino al semestre bianco? "Con l'incarico al Presidente della Camera di esploratore siamo andati abbastanza avanti - conclude Pasquino - ed in prossimità, me lo auguro, dello sbocco più realistico: il Conte-ter".