La Germania post Merkel apre le porte a un'alleanza stabile Pd-M5s in Italia

Ieri sera la televisione tedesca ha mostrato un “Triell” di novanta minuti - senza esclusioni di colpi - tra i tre protagonisti della ormai imminente (si vota tra due settimane) elezione del nuovo parlamento e indirettamente del governo, nell’era post Angela Merkel. Infatti il partito che prenderà più voti avrà diritto alla nomina di Cancelliere.

Anche se Armin Laschet, il successore di Merkel ha messo sulla difensiva il candidato socialdemocratico (in seguito ad una vicenda di corruzione che ha toccato il suo Ministero proprio in questi giorni ) e la candidata dei Grünen, Annalena Baerbock ha raccolto qualche punto di simpatia in più, l’esito delle elezioni pare scontato. Sul piano della competenza Scholz ha battuto gli altri due e dettato l’agenda per una Germania che non vuole rinunciare al suo Stato sociale anche a costo di aumentare le tasse ai più ricchi.

Il tema della solidarietà assieme a quello della „transizione ecologica“ e della digitalizzazione sarà il tema del futuro. Ci sono tutte le premesse per una nuova coalizione politica.

Finisce l‘epoca della Große Koalition e comincia quella Rot- Grün.

Inevitabilmente questo avrà delle conseguenze in Europa e indirettamente anche in Italia. I partiti conservatori sono in difficoltà e questo cambiamento in Germania li indebolisce ulteriormente. Una alleanza stabile tra Pd e il nuovo M5S è perfettamente nella linea di quello che tra poco accadrà in Germania.