La Lega conferma la manifestazione a Milano: ma sarà senza bandiere

La Lega pronta a scendere in piazza il 4 novembre a Milano ma senza bandiere





La Lega non arretra sulla manifestazione del prossimo 4 novembre a Milano. Nonostante le perplessità sollevate, non da ultimo, da Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, il partito di Matteo Salvini è pronto a tirare dritto. Ma con una novità: pur mantenendo l’idea del raduno, infatti, fonte accreditate riferiscono che si potrebbe fare senza bandiere di partito. L’obiettivo, dicono i bene informati vicini alle vicende del Carroccio, è rendere la piazza ancora più accogliente per tutti quelli che si riconoscono nei valori occidentali e che vogliono schierarsi contro il terrorismo islamico.

Ora la palla torna nuovamente a Forza Italia e a Fratelli d’Italia. Entrambi i partiti hanno mostrato più di una perplessità, ma fonti vicine alla Lega chiedono di avere mano libera sui diversi dossier, in vista delle elezioni europee. Il ragionamento è semplice: perché bisogna lasciare il boccino soltanto a Giorgia Meloni – che tra l’altro è stata all’opposizione fino allo scorso anno, diversamente dalla Lega – e si può avere spazio soltanto quando si parla di Ponte sullo Stretto? Per questo la manifestazione di Milano ha un peso così rilevante.