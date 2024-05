Concorso d’Eleganza Villa d’Este: tante novità per l’edizione 2024

Torna l'appuntamento annuale con il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, che si terrà dal 24 al 26 maggio 2024.

Questo evento, uno dei più prestigiosi nel calendario degli appassionati di veicoli storici, ospiterà cinquanta vetture d'epoca tra le più rare ed eleganti in riva al lago di Como.

Nella conferenza stampa al Teatro alla Scala di Milano, i rappresentanti del BMW Group Classic, Grand Hotel Villa d'Este e BMW Italia hanno svelato i dettagli del programma. L'evento, aperto al pubblico il 25 e 26 maggio presso Villa Erba, promette di essere un'esperienza unica per gli amanti delle auto classiche e non solo.

Quest'anno, il tema del concorso sarà "the magic of mobility", un omaggio all'evoluzione del design e della tecnologia automobilistica. Durante il Public Day, i visitatori potranno godere del "Wheels&Weisswürscht / Amici&Automobili", un festival che includerà il raduno degli auto club e una parata delle vetture in concorso.

Tra gli eventi speciali, si segnala la presentazione della 20a Art Car BMW, che parteciperà alla 24 Ore di Le Mans, e una mostra dedicata a Marcello Gandini, celebre designer automobilistico. Inoltre, si celebreranno i 25 anni della BMW Z8 con un raduno dedicato.

I biglietti per l'evento sono già disponibili online, e il ricavato del festival "Wheels&Weisswürscht / Amici&Automobili" sarà devoluto all'asilo comunale di Cernobbio, confermando l'impegno del BMW Group verso la comunità locale.