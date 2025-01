Liga-Veneta, via alla raccolta firme pro-Zaia. Il governatore: “È una chiamata di popolo”

La Liga Veneta avvia la raccolta firme pro-Zaia. Il governatore: “È una chiamata di popolo”

"Non ho promosso io questa raccolta firme, ringrazio per questa attestazione di stima, so che molti cittadini vanno a firmare anche se non fanno politica attiva. È una chiamata di popolo e conferma quello che detto sin dall'inizio, ossia che non si può fare tutto a prescindere dalla volontà del popolo. Non sto portando avanti battaglie personali, sulla questione quello che dovevo dire l'ho detto e ora penso a lavorare come sempre''. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia all'inaugurazione della 54ma Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle (Venezia) in merito alla raccolta firme promossa dalla Lega in tutto il Veneto fino al 9 febbraio prossimo e cominciata ieri già con migliaia di firme raccolte ai gazebo. L'iniziativa chiamata il 'Veneto ai veneti' mira a testimoniare che c'è anche un ampio sostegno popolare in regione alla richiesta politica della Lega di avere un suo proprio candidato alla presidenza della Regione.