La maggioranza degli italiani: sì al Mes. Sondaggio sconfessa il governo

Fratelli d'Italia torna sopra il 30%, Pd sotto il 20 e tonfo del M5S

Colpo di scena. La maggioranza degli italiani - 57,2% - ritiene giusto che il Parlamento ratifichi il Mes, nonostante la posizione contraria del governo Meloni che ha deciso di far slittare di qualche mese il voto in Aula. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Contro la ratifica del Mes da parte del Parlamento il 42,8% degli italiani.

Nella sfida diretta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, la premier sale ancora e arriva al 62,4%. La segretaria del Partito Democratico cala al 37,6%.



Tra i partiti, Fratelli d'Italia torna sopra il 30%, cala la Lega e cresce Forza Italia. Pd sempre sotto quota 20%, brusco tonfo del Movimento 5 Stelle.